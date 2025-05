Após prisão e punições, cineasta iraniano leva humor e drama a Cannes

Em um ano sem favoritos absolutos, "It Was Just an Accident" (Foi Só um Acidente, ou mal-entendido, em tradução livre) surge com um forte candidato à Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Primeiro filme do diretor iraniano Jafar Panahi depois de ele ter sido proibido por 14 anos de deixar seu país, o novo trabalho surge não só como um ótimo filme, mas também como um recado a um estado que encarcera cidadãos por atos não criminosos, como assinar um abaixo-assinado. Uma assinatura, por exemplo, em apoio às mulheres que protestaram nas ruas do país em 2022, pedindo direitos e justiça depois que a jovem Mahsa Amini morreu sob a custódia do estado após ser presa pela polícia moral do Irã por não usar adequadamente o hijab (o véu).

Para pontuar a relevância do filme e também tratar mais de sua trama, é importante entender que ele traz muito da experiência do cineasta e de histórias que ouviu no período em que passou na prisão.