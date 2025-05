Cannes: 'O Agente Secreto' é documento histórico pra Maria Fernanda Candido

No Brasil de 1977, o ano em que Kleber, aos nove anos, começou a ter lembranças, acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que, em busca de paz após se desentender com empresários de São Paulo, que querem se apropriar de sua pesquisa para lucrar no mercado privado, volta para sua cidade natal, o Recife, em pleno carnaval. Ele busca refúgio em seu próprio país, pois, ainda que não seja um perseguido político, o fato de defender sua ética se torna um ato político.

É Elza quem coordena uma rede de apoio a perseguidos políticos que se refugiam em um condomínio comandado pela maravilhosa Dona Sebastiana, interpretada pela também genial Dona Tania, e a angolana Teresa Vitória (a portuguesa Isabel Zuaa) e Alexandre, vivido pelo sempre genial Carlos Francisco, além do delegado Euclides, uma bela surpresa, interpretado também com genialidade por Robério Diógenes.

"Elza é a personagem que frequenta as altas rodas de poder, que tem acesso à informação, que tem acesso ao poder financeiro, o poder econômico. Só que ela usa esse poder todo que ela tem para ajudar essas pessoas que são vítimas da Ditadura", analisa Maria Fernanda.

Para a atriz, que volta à competição de Cannes seis anos depois de estrear no festival com "O Traidor", do italiano Marco Bellocchio, sua personagem é estratégica. "Wagner traz uma interpretação brilhante em filme com personagens paralelos que têm funções importantes. E a Elza é essa mulher que vai fazer essa peça, que vai trazer as informações todas que ela tem para ajudar e colaborar no processo, para poder ajudá-lo. É um filme que tem muito do Brasil. Eu gosto de chamar esse filme de documentos históricos porque ele também trata disso", completou a atriz.

Estrelado por Wagner Moura, "O Agente Secreto" se passa no Brasil de 1977 e ainda conta com Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Roney Vilela, Udo Kier, Hermila Guedes, Robério Diogenes, entre outros.