Spike Lee e Denzel Washington decifram dilema moral em novo filme

Mesmo fora de competição de Cannes, o diretor Spike Lee é um dos mais aguardados do festival. Na noite de ontem, "Highest 2 Lowest" não só agitou o tapete vermelho como a sala do Palais de Festival em uma sessão de gala que ofereceu o melhor do cinema repleto de energia, ritmo, ação, cinefilia e uma Nova York que só o cineasta sabe filmar.

Em seu novo filme, Spike dirige um remake de "High and Low", que o mestre Akira Kurosawa realizou nos anos 1960. Na verdade, em "Highest 2 Lowest", Lee, traz, aliás, a trama de volta ao seu cenário original, pois no romance de "King's Ransom", de Ed McBain, no qual o filme de Kurosawa é baseado, a história se passa em Nova York.

Se no original o protagonista Gondo, vivido por Toshiro Mifune, é um executivo do ramo de calçados, agora Denzel Washington é David King, um executivo da indústria musical que tem um dom para descobrir novos talentos. Sua gravadora é especializada não só em produzir e lançar hits, mas valorizar a música dos artistas negros e a alma que há na cultura local de bairros como o Brooklin, onde vive.