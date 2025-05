Wagner Moura sobre 'O Agente Secreto': 'Estamos falando do mundo de hoje'

"Essa lógica vem de cima. Então, quando a gente faz um filme que acontece nos anos 1970, durante a Ditadura Militar, em que uma pessoa tem uma lógica humanista decente, e essa lógica é questionada o tempo todo, atacada o tempo todo, a ponto dessa pessoa sofrer consequências graves por conta de uma lógica que deveria ser normal", afirmou o ator.

"A gente está falando de uma ditadura que aconteceu nos anos 1960, a gente está falando da época colonial, a gente está falando do mundo hoje", completou Wagner, que volta a atuar não só em uma produção brasileira, mas também ao festival, onde esteve pela primeira vez em 2005, quando "Cidade Baixa" concorreu na mostra Um Certo Olhar.

Em "O Agente Secreto", o tom de thriller político anda de mãos dadas com o olhar de cronista de um País em que a lógica de poder é violenta, mas que também é fascinante, com uma cultura popular e personagens apaixonantes como Sebastiana (Dona Tania) e o projecionista Alexandre (Carlos Francisco).

No Brasil de 1977, o ano em que Kleber, aos nove anos, começou a ter lembranças, acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife após anos afastado, em busca de paz após se desentender com empresários de São Paulo que querem se apropriar de sua pesquisa para lucrar no mercado privado.

"Acho que quando você fala sobre o poder, a lógica nunca vai sair de moda. Ela está acontecendo hoje, em múltiplos territórios. Eu acho que o filme é um retrato histórico bem pesquisado e bem sentido com o coração de um momento do país", declarou Kleber Mendonça Filho em entrevista a Splash.

Kleber tem um olhar atento à realidade brasileira e, em "O Agente Secreto", ele deixa claro que vem apurando este olhar. Ele é um diretor que ama seus personagens e atores e que não se deixa levar pela lógica dos manuais de roteiro. O cineasta constrói sua história com o tempo que julga necessário para que a trama seja desenvolvida. Tanto por isso, o roteiro que dá espaço e dimensão a todos os personagens, mesmo quem faz uma participação especial como Maria Fernanda Cândida, traz humanidade em sua construção.