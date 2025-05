'Stories of Surrender': Bono emociona Cannes com filme sobre sua vida

"Bono - Stories of Surrender" ("Surrender: 40 Músicas, uma história") fez a plateia do Festival de Cannes cantar com Bono ao final da sessão de gala da cinebiografia do líder do U2.

Com formato de show, em que o cantor canta e conta os momentos mais importantes de sua vida e carreira diante de uma plateia, o documentário dirigido por Andrew Dominik emocionou e foi muito aplaudido na noite desta sexta, no festival que ocorre até dia 24 na França.

"Obrigado. Não construí essa história sozinho. Vocês construíram comigo", agradeceu Bono ao final, após levantar ainda mais a plateia com o tradicional bordão de "Pride (In The Name of Love), a The Edge, Adam Clayton, Larry Mulle Jr, além de sua mulher, Alison Stewart, seu filhos e até de Sean Penn, e os executivos da AppleTV+, além de Brad Pitt, um dos produtores do filme (a quem também agradeceu, brincando, por não ter vindo a Cannes para não ofuscá-lo com seu carisma).