'O Agente Secreto' estreia em Cannes em clima de festa pelo cinema nacional

Expressar-se artisticamente faz parte do que uma nação significa. Talvez a maior parte dos países tenha vocação cultural, mas no Brasil ela é muito especial, é reconhecida no mundo inteiro por meio da música, da literatura, do cinema, do teatro, das artes plásticas. E eu acho que é absolutamente digno e honesto um país apoiar seus artistas e a produção cultural. A gente vem a Cannes onde muitos filmes do mundo inteiro trazem no início apoios públicos à realização desses filmes: a França, a Dinamarca. Na Europa é um caminho absolutamente natural e que faz parte da cadeia produtiva.

Kléber Mendonça Filho

"Fico muito feliz de 'O Agente Secreto' ser um filme brasileiro, mas realizado com dinheiro público não só do Brasil, mas da França, da Alemanha e da Holanda. E esse filme que vocês viram hoje empregou mais de 1.200 pessoas. Fico muito orgulhoso de fazer parte de um país e ser artista em um país que apoia a produção cultural. Eu como artista dou a minha contribuição, mas há centenas de homens e mulheres que fazem arte no Brasil e para mim é absolutamente digno e honesto o apoio institucional, o apoio público, com total liberdade democrática para expressar o que você quiser", completou ele.

Em um ano em que a competição traz bons filmes, mas nenhum franco favorito até o momento, "O Agente Secreto" se revela um dos destaques do festival e é candidato a prêmios na noite do próximo sábado, quando as Palmas de Ouro serão entregues pelo júri presidido por Juliette Binoche.