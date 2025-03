Oscar do Brasil: a jornada emocionante de quem viu tudo de perto

Há também a logística. O Dolby Theater, palco da cerimônia, fica dentro de um shopping na Hollywood Boulevard. Por onde entrar? Até quando? Para quem não está na sala de imprensa —onde celulares são proibidos e qualquer registro, até mesmo selfies, é vetado, resta assistir à cerimônia em festas oficiais, como no Museu da Academia, ou acompanhar a movimentação do hotel Lowes, para onde os premiados seguem, por uma passarela, após ganharem seus Oscars.

Entrada do Dolby Theatre sendo preparada nesta sexta-feira (28) para a cerimônia do Oscar 2025 Imagem: Mike Blake/Reuters

No meu caso, fui à festa do Museu da Academia, a poucos quilômetros do Dolby Theater. Um evento pago (US$ 100), com a transmissão da premiação em uma grande tela no hall e na imensa sala de cinema do museu —que, aliás, conta com duas salas.

Mas a noite do Oscar é repleta de festas. Há a de Elton John, conhecida por começar cedo e ter fama de chata. A de Madonna, ao contrário, é famosa por ser badalada e começar tarde. E, claro, a icônica festa da Vanity Fair, onde celebridades do calibre de Leonardo DiCaprio e Beyoncé dançam lado a lado com convidados nem tão famosos —e onde o uso de celulares é praticamente proibido.

E houve a celebração da equipe de "Ainda Estou Aqui", que foi às festas badaladas, mas reservaram um momento especial: reuniram-se em um restaurante de Los Angeles para celebrar a conquista ao lado de amigos.