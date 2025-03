Equipe de 'Ainda Estou Aqui' festeja em Los Angeles: 'Inesquecível'

Adrian Teijido, diretor de fotografia do longa, também pontuou o quanto o prêmio é a cereja do bolo de uma jornada que começou há sete anos e que culmina com o reconhecimento internacional do trabalho de uma equipe que se uniu para tornar "Ainda Estou Aqui" um filme histórico.

Eu reencontrei com o Waltinho lá embaixo (no Dolby Theater, onde a cerimônia foi realizada). Está todo mundo muito feliz. Ele está superfeliz e isso é a cereja do bolo de tudo o que aconteceu até agora, né? Não podia ser melhor. Existe um orgulho muito grande de ter feito esse filme pela mensagem que a gente vai deixar, pelo legado que ficou e pra gente lembrar desse momento, dessa Ditadura tão brutal que foi, sabe?, comentou Teijdo com o Splash UOL.