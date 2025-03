'Somos muito vitoriosos': Selton Mello revela expectativas no dia do Oscar

"O Paul Rudd já tinha visto o filme no link [da plataforma da Academia, que organiza o Oscar] e ele ama o filme. Ficou super curioso, me perguntando 200 coisas sobre como o Walter trabalha. Ele é um cinéfilo, sabe tudo de tudo. Mandei vários filmes meus, que ele queria conhecer, filmes que eu dirigi, pois ele não sabia que eu dirigia. Ele era o único que já tinha visto", contou Selton em conversa com Splash em Los Angeles.

"No domingo passado, eu fiz uma cabine para o elenco no cinema. Levei o elenco e a equipe do filme para ver no cinema. O Jack, o Steve, a Thandiwe, quem mais estava lá. E eles ficaram impactados com o filme, com muitas dúvidas perguntando coisas lindas. Foi bem bonito. Eles amaram e estão torcendo, vão assistir ao Oscar com a camisa do Brasil, torcendo muito pelo novo colega deles", completou o ator, que já concluiu suas filmagens. "Foi lindo!", disse o ator.

O percurso que Selton Mello tem feito com "Ainda Estou Aqui" é tão especial quanto o do próprio filme, que fez sua estreia mundial no Festival de Veneza 2024, em setembro, e, desde então, tem ganhado público e crítica a cada sessão. O trabalho de formiguinha que Selton, Fernanda Torres, Walter Salles e equipe vêm fazendo para construir o caminho do filme até o Oscar, que culmina com a cerimônia hoje, contou com aliados importantes nas pré-estreias em diversos países, como Sean Penn em Los Angeles, Valeria Golino na Itália, Alfonso Cuarón, entre outros.

Nesse caminho, a sessão especial do filme para a equipe de "Anaconda" vai de encontro ao que o produtor Rodrigo Teixeira sempre reforça sobre um dos ingredientes de sucesso do longa: ser visto. O grande trabalho de exibir, sessão a sessão, "Ainda Estou Aqui" para o maior número de pessoas do meio cinematográfico, principalmente nos Estados Unidos, é estratégico e essencial para que o filme esteja nos corações e mentes do público e dos votantes do Oscar.