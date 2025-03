Daniela Thomas sobre revolução de 'Ainda Estou Aqui': 'Nunca imaginei'

"Assim, a gente fala que a gente tem a maior delegação do Oscar para onde você olhar, que assim você vai ver a delegação de "I'm Still Here", brincou a produtora associada do filme, a diretora Daniela Thomas, em conversa com Splash pouco antes do Spotlight dos Filmes Internacionais, realizado na noite de sexta no Academy Museum, o Museu da Academia, entidade que realiza o Oscar.

Esse Oscar é uma coisa, sei lá, física assim. Mas o que a gente está vivendo, cada dia que a gente abre os jornais ou a internet e vê essa revoluçãozinha que está acontecendo com a nossa própria relação com a história do Brasil. Então, o que esse filme está fazendo em termos de recuperar a verdadeira trilha do que aconteceu através do cinema, gente. É um negócio assim que nem sei dizer. Nunca imaginei. Daniela

Walter Salles, ao lado de outros diretores dos demais filmes indicados na categoria, conversou com a plateia sobre o início do projeto e sobre a reverberação dele no Brasil e no mundo.