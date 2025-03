'Ainda Estou Aqui': atriz que fez Eliana diz que filme veio de lugar íntimo

"É difícil de elaborar. Está muito no lugar do sonho. Eu sempre amei tanto trabalhar com cinema e tenho esse desejo muito firme em mim. Trabalhar com Walter Salles, um dos maiores do mundo, com Selton, com a Fernanda e ver as pessoas indicando o filme, vendo o filme. Eu vi numa sessão de cinema no Rio e havia grupos de jovens. Eu olhei e pensei: 'É para isso que a gente faz cinema!'. Isso tudo me deixa muito feliz", conta Valentina em conversa com Splash em Los Angeles.

"Eu tenho muito orgulho do filme. A gente fez com muito cuidado. Falando do meu caso, eu sou uma atriz que está começando. O processo do filme foi muito delicado e sutil. Ver a proporção que ele está tomando, vindo de um lugar tão íntimo assim é maravilhoso. Eu fiz faculdade de cinema e ver as salas de cinema retomando no pós-pandemia é maravilhoso", conta Luiza, que vê a produção do filme como um trabalho coletivo e amoroso. "O ímpeto que todos têm é de querer estar junto, é torcida. A gente quer estar com a galera, viver e estar junto", completa.

Para Valentina, as indicações do filme já são uma vitória. "Isso nunca tinha acontecido. A sensação de estarmos sendo vistos, num lugar de admiração. E a Nanda encabeçando essa trajetória toda, é algo que nunca tinha sentido. Nem sei o que vou sentir se o filme ganhar."

Maria Carlota Bruno, produtora indicada do filme, ao lado de Rodrigo Teixeira, explicou que a campanha foi realizada de forma muito orgânica, com debates em diversos países, com Selton Mello e Fernanda Torres, além de Walter Salles, presentes em cada evento. "A gente fez debate com o Alfonso Cuarón em Londres, com o Olivier Assayas na França. Isso cria um boca a boca, cria uma vontade de ver o filme", concluiu a produtora.