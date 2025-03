Salles: 'Maior presente é ver gerações de brasileiros de volta ao cinema'

Daniela Thomas, produtora associada de "Ainda Estou Aqui" no Academy Museum de Los Angeles Imagem: Captura de video/Flavia Guerra

Esse filme há muito tempo já saiu da imaginação mais distante que o Walter, que eu, que a Nanda, que todo mundo teve sobre o que a gente estava fazendo. Esse Oscar é uma coisa física. Cada dia que a gente abre os jornais, a internet e vê essa revoluçãozinha que está acontecendo com a nossa própria relação com a História do Brasil. O Brasil tinha abandonado sua história, estava à mercê de mentiras, fantasias, idealizações de torturas, a Grande Ditadura, melhor momento da vida econômica do Brasil. Tanta mentira que a gente fica até tonto. O que esse filme está fazendo em termos de recuperar a verdadeira trilha do que aconteceu, através do cinema é negócio que nem sei dizer. Nunca imaginei. Daniela Thomas, produtora de "Ainda Estou Aqui" para Splash

Alice Braga no Academy Museum de Los Angeles, onde ocorreu o debate sobre "Ainda Estou Aqui" e demais Filmes Internacionais do Oscar 2025 Imagem: Captura de Video/Flavia Guerra

Alice Braga, que tem sólida carreira internacional, comemorou as três indicações do Brasil. "Eu acho que esse filme já venceu porque ele conquistou o público do Brasil porque a gente conseguiu se comunicar com o nosso País, mais do que tudo. A gente conseguir celebrar nossa cultura, a nossa arte, os nossos talentos foi a melhor coisa possível", declarou a atriz para Splash.

Ele é um filme vencedor porque a gente conseguiu falar com a nossa juventude sobre a realidade do nosso país com relação à política, com relação à Ditadura Militar. E acho que é um filme vencedor porque a gente está com essas nomeações históricas e com essa atriz maravilhosa. Acho que a gente vai ganhar. Acho que a gente já tem muito motivo para celebrar esse carnaval porque já ganhamos! Alice Braga