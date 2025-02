'Flow' usa o esdrúxulo e a coragem para fazer um filme intenso e emocional

Trazer um gato como protagonista tem a ver, além da proximidade do diretor, que tem dois gatos cinzas, também é uma forma de dimensionar o próprio ser humano diante de intempéries na vida.

"Também é sobre ver tudo do ponto de vista do gato. Era importante criar essa experiência na qual você se sentisse como se fosse o gato, vivenciando isso por meio dos olhos dele, o que faz tudo parecer muito maior, porque o gato é pequeno. Mas acho realmente emocionante poder ir ao cinema e experimentar como é ser outra pessoa, neste caso, um gato, o que acho que a maioria das pessoas nunca experimentou."

A escolha de não humanizar demais, não ter diálogos e não abusar da trilha sonora só dão força ao filme, que funciona perfeitamente tanto com o público infantil quanto com o adulto. A ausência de diálogos ainda elimina a barreira do idioma e da dublagem. Qualquer um pode deixar que a história flua e completar suas lacunas com suas próprias memórias, medos e sonhos.

Técnico capta o som da capirava para o filme "Flow", que concorre aos Oscars de Melhor Animação e Filme Internacional Imagem: Arquivo pessoal/ Reprodução do instagram de Gints Zilbalodis e do filme "Flow"

Ao final, "Flow" já fez história também no mundo, pois aproxima o grande público da animação —que não é só para crianças—, transitando entre o assustador e o sublime da existência. Muitas vezes, como sugere o título, é preciso deixar a vida fluir. Feito a capivara, que pode parecer deslocada em um cenário tão espetacular, mas que é o "ideal de vida" de Gints.

"As capivaras são muito pacíficas com todo mundo. Elas parecem se dar bem com todos, muito diplomáticas. E, assim, é o personagem deste filme. Tem uma briga entre outros animais, e a capivara tenta fazer com que todos sejam amigos. Ela é pacífica em todas essas situações malucas. Acho que é, por isso, que as pessoas amam esses animais na vida real —e também no filme—, porque isso é algo que sentimos falta hoje em dia. Nós queremos encontrar essa paz. E há muita turbulência e imprevisibilidade. Tenho dito que me identifico mais com o gato no filme, mas se eu pudesse ser um deles, gostaria de poder ser mais parecido com a capivara. É o meu ideal."