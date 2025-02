'Sou antes de tudo um cinéfilo': como Cacá Diegues mudou história do cinema

Depois de 55 anos de cinema, olho para trás com muito orgulho de tudo que fiz, disse e pensei. Meu amor pelo cinema continua intacto e até aumentou com as inevitáveis dificuldades que fui encontrando no meio do caminho. Tudo para mim será sempre novo. Cacá Diegues, em texto do catálogo da mostra "Cacá Diegues - Um Cineasta do Brasil"

Cinéfilo, fã, apaixonado pelo cinema e pela cultura brasileira. Assim sempre foi Cacá Diegues, o cineasta do Brasil. Cineasta do afeto, da generosidade, do olhar sobre o Brasil, tanto o urbano quanto o profundo, o que caminhava pela Croisette (a lendária avenida beira-mar de Cannes) com a mesma naturalidade com que andava pela avenida Atlântica, o Vidigal e a avenida Paulista, a Amazônia, o sertão.

Cacá ao lado dos cinemanovistas, tinha objetivos grandiosos e também singelos. Queriam "mudar a história do cinema, mudar a sociedade brasileira e mudar a vida da humanidade no planeta."