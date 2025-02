'Emilia Perez': O desejo de ser o oposto do que é me agradou, diz diretor

"Realmente, o que me surpreendeu e marcou no livro era essa ideia de que um narcotraficante, ou seja, uma espécie de representante exemplar do culto da virilidade, do machismo, do falo, do patriarcado, de tudo o que vocês quiserem, possa ter o desejo de ser exatamente, de se tornar exatamente o oposto. Era esse paradoxo que me agradava." Assim, Jacques Audiard, diretor de "Emilia Pérez", explicou em entrevista para Splash qual foi o ímpeto primordial para transformar um capítulo do livro "Écoute" ("Escute", de 2018), do autor francês Boris Razon, em um filme.

Mal sabia ele que a ideia daria em um dos filmes mais premiados, criticados e debatidos dos últimos tempos. Audiard é um cineasta acostumado a se aventurar por universos que não domina e, a partir do atrito entre o que desconhece e o que descobre, extrair boa parte da força de seus filmes. Quase um ano depois da première no Festival de Cannes 2024, dezenas de prêmios, indicações e uma polêmica intergaláctica, conclui-se que, de fato, o cineasta não fazia ideia do vespeiro em que mexia ao amplificar a história de Emília Pérez e transformá-la em um filme esdrúxulo, diferente de tudo, que tem o mérito de arriscar e não temer cair no ridículo, mas que, ao mesmo tempo, poderia estar mais atento ao zeitgeist, ao atual estado do mundo e discussões socioculturais e comportamentais que não se pode mais deixar em segundo plano.