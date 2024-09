Ao narrar a saga de uma mãe, Salles conta a história da ditadura no Brasil

O filme conta, sobretudo, a história de Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva, Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e mulher do deputado e engenheiro Rubens Paiva, morto em 1971 pela ditadura militar. Rubens Paiva foi levado da casa da família no Leblon, no Rio, para onde nunca mais voltou.

Se você olhar para 'Central do Brasil' e para os filmes que eu fiz antes, a jornada dos personagens de alguma forma se mistura com a história do país. É o que me interessa no cinema. E o livro era sobre isso. A jornada de Eunice se misturava com a história do Brasil nos anos horríveis, 21 anos [de ditadura militar] e, então, a reinvenção daquele mulher. Isso foi o que me tocou mais no livro. Eu voltei ao livro muitas vezes e finalmente ele [Marcelo Rubens Paiva] me deu a chance de filmá-lo.

Walter Salles

Salles foi o diretor dos filmes "Terra Estrangeira" (1995), "Linha de Passe" (que concorreu à Palma de Ouro em Cannes 2008) e "Abril Despedaçado", que concorreu ao Leão de Ouro em Veneza em 2001 e foi o último longa brasileiro a disputar o prêmio.

"Central do Brasil" levou o Urso de Ouro de Melhor Filme e o Urso de Prata de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro no Festival de Berlim 1998.

Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles Imagem: Alile Onawale

Fernanda Montenegro, que pelo papel foi indicada ao Oscar, faz uma participação especial em "Ainda Estou Aqui" como Eunice já na velhice, quando sofria já de Alzheimer.