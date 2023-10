Presente na coletiva de imprensa do filme em Veneza, Priscilla Presley, cujo livro "Elvis and Me' ("Elvis e Eu") é base do longa-metragem, fez questão de não estar no palco do evento, mas sim de ficar na plateia, como quem observa sua vida, além de ser contada, discutida no cinema.

Quando questionada como se sentiu ao ver sua vida representada, a própria Sofia Coppola fez questão de dizer que a decisão de responder era toda de Priscilla e que não queria pressioná-la. Mas, ela fez questão de se colocar: "É muito difícil assistir a um filme sobre você, sobre sua vida, sobre seu amor", disse a autora, que se deu uma pausa para segurar as lágrimas. "E acho que Sofia fez um trabalho incrível. Ela fez a lição de casa, a gente conversou algumas vezes. E eu realmente revelei tudo que podia para ela", completou.

A jovem Cailee Spaeny recebe a Coppa Volpi de Melhor Atriz por seu papel em "Priscilla", de Sofia Coppola Imagem: Andrea Avezzu / Divulgaçao

Priscilla, a propósito, já havia revelado muito em "Elvis and Me' ("Elvis e Eu", que foi publicado oito anos após a morte de Elvis Presley e conta a história de um dos casais mais célebres da história da música e cultura pop pelo olhar da mulher que conheceu o cantor ainda menina e amadureceu em meio a este caso de amor tão único e a um mundo totalmente novo para ela.

Relação de confiança

Priscilla tinha 13 anos quando conheceu Elvis. Filha de militar, ela vivia na Alemanha com a família, onde o pai servia e onde Elvis também serviu por dois anos. Convidada por outro oficial para ir a uma festa do cantor, ela teve de convencer os pais de que era seguro frequentar a casa não só de um homem, e uma turma, mais velho, mas a do maior astro do rock mundial.