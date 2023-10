Uma médica norte-americana que é contratada para tratar um menino atormentado que vive em uma fazenda na Colômbia no final do século 19. Quando chega, depois de semanas de viagem, descobre que a mãe do garoto morreu acidentalmente e que ele, por ser diferente, é acusado de ser a encarnação do mal e ter culpa não só pela morte da mãe como por outras tragédias na região. Contra o senso comum e a ignorância, ela enfrenta a opinião pública local e defente não só suas convicções como a ciência, sofre várias ameaças, risco de linchamento, moral e físico, e é julgada sumariamente em praça pública.

Assim é a doutora Grace Burnham, alienista (ou psiquiatra), vivida por Amber Heard no thriller "In the Fire", o primeiro filme da atriz que estreia mundialmente após o fim da conturbada disputa legal entre ela e o ex-marido Johnny Depp, que atingiu o auge em meados de 2022. Dirigido por Conor Allyn, longa faz sua première brasileira neste domingo no Festival do Rio e tem sessões na terça 10 e no sábado 14.

O filme fez sua estreia mundial no Festival de Taormina, na Italia, chega aos cinemas dos Estados Unidos na próxima sexta (13), mas ainda não tem data de estreia em circuito no Brasil. O diretor Conor Allyn, em conversa exclusiva com Splash, informou que já tem distribuição no País e deve chegar em breve às salas e/ou ao streaming.