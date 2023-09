Já Flavia aponta que o Festival de Veneza, ainda que seja o mais antigo e um dos principais festivais de cinema do mundo, tem uma seleção muito centrada nos filmes norte-americanos e europeus. "Tinha apenas um asiático na competição, o japonês 'Evil Does Not Exist', de Ryusuke Hamaguch, e um latino-americano, 'El Conde', do chileno Pablo Larraín", pontuou ela. (Ouça em 2:10)

A propósito, o filme de Hamaguchi levou o Leão de Prata do Grande Prêmio do Júri, o segundo filme mais importante do festival, e "El Conde" levou o Leão de Melhor Roteiro.

"Pobres Criaturas" levou o Leão de Ouro de Melhor Filme e certamente vai levar várias indicações ao Oscar, incluindo os de melhor atriz para Emma Stone, melhor direção de arte, figurino, ator coadjuvante para Willem Dafoe, roteiro, direção, entre outros.

Inspirado no livro homônimo do escocês Alasdair Gray, "Pobres Criaturas"conta a história de Bella (Emma Stone) é uma espécie de invenção do Doutor God Bexter, um médico e cientista tão maluco quanto genial com ares de Dr. Frankenstein.

Ela vive em uma redoma de proteção e, ao mesmo tempo, liberdade moral e de experimentação, na casa de Dr. God até que amadurece ao ponto de querer explorar o mundo e sua própria liberdade e sexualidade. "Pobres Criaturas" é uma fábula sobre a jornada de uma mulher em busca de sua liberdade, independência e felicidade, incluindo a sexual. As cenas de sexo protagonizadas por Emma Stone com certeza renderão muitos debates futuros.

Entre os destaques do cinema brasileiro, o Festival do Rio Divulga sua programação da Première Brasil. Entre os selecionados, estão longas como "A Batalha da Rua Maria Antônia", de Vera Egito, "A Festa de Léo", de Luciana Bezerra e Gustavo Melo, "As Polacas, de João Jardim", " Estranho Caminho", de Guto Parente, entre outros. "Levante", de Lillah Halla, que integrou a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2023, e "Pedágio", de Carolina Markowicz, que integra o Festival de Toronto 2023, além de "Sem Coração", que concorreu no Festival de Veneza na Mostra Orizzonti, e "O Mensageiro", de Lúcia Murat, também integram a Première Brasil. (ouça a partir de 43 min)