Bom ou ruim, pelo menos o remake de Vale Tudo ocupou nosso tempo

Creio que a principal função do entretenimento, seja ele no formato de livro, filme, novela ou um passeio pelo parque, é ocupar nosso tempo enquanto aguardamos a inevitável chegada do oblívio.

Desta feita, faço votos para que essa experiência coletiva seja sempre a mais agradável possível. Quando isso é pedir demais, que seja pelo menos uma experiência razoável e compartilhada com pessoas pelas quais eu prezo.

O remake de Vale Tudo não foi bom o tempo todo. Se pararmos para analisar, chegou a ser um pouquinho irritante e eventualmente sem nexo em diversas ocasiões. Mas e daí? O que importa é que conseguiu capturar a atenção de uma miríade de pessoas que foram capazes de comungar dessa experiência juntas. Virou assunto.