Descanse em paz: 'Vale Tudo' morreu junto com a Odete Roitman?

César e Olavo travam diálogos quase lisérgicos de tão pouco alinhados a qualquer experiência próxima da humana. E a Fátima, coitada, cada vez menos grávida -a barriguinha chegou a surgir, depois sumiu. Tudo muito esquisito.

A Leila navega por todas as variações das expressões faciais enquanto Marco Aurélio pede confiança e nega qualquer envolvimento na morte da inimiga, sempre do jeito menos confiável possível. Apesar de terem ficado hospedados juntos no Copacabana Palace, só ele vai prestar depoimento.

Em vez de tensão, o sentimento mais recorrente é de irritação. Mas até me divirto com a quebra de expectativa, e não consigo reclamar do novo núcleo que surge para investigar o crime: um delegado com viés humorístico e um policial meio incompetente. Acho que hoje eles vão brilhar.

Mas isso não chega a salvar essa trama meio aborrecida, ainda mais com a decisão de colocar o foco em apenas 5 suspeitos. Aliás, espero que isso seja um despiste, ainda que dos mais rasteiros. É muito mais divertido especular que o criminoso pode ser qualquer personagem, ou até mesmo que a Odete não esteja tão morta assim.

Temos até sexta-feira que vem para descobrir se existe vida em "Vale Tudo" depois da morte. Por enquanto, além da questão sobre quem matou Odete, a única pergunta relevante que surgiu foi a curiosidade do André sobre Aldeíde ter namorado o Juninho do Hortifruti. Eu esperava mais.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.