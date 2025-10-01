SplashUOL
Opinião

Novo calendário da CBF não resolve o maior problema do futebol brasileiro

Chico Barney
Colunista de Splash
Samir Xaud, presidente da CBF Imagem: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A CBF anunciou hoje mudanças estruturais importantes para o calendário do futebol brasileiro em 2026. Vai ter Brasileirão o ano todo, começando em janeiro, além de menos datas para os estaduais e outras novidades muito interessantes.

Mas aqui é uma coluna focada em TV. O que realmente nos comove é o principal problema do futebol brasileiro, pelo menos para mim: os jogos de meio de semana que arruínam completamente o horário nobre da Globo.

Espero que a próxima temporada tenha jogos mais cedo, atrapalhando a novela das 6, que eu quase nunca acompanho, em vez da novela das 9. Já estou preocupado com a possibilidade do Brasileirão agora começar a estragar até o horário do meu querido BBB, já que pela primeira vez os eventos vão se chocar.

O ideal seria ter os jogos de quarta-feira no mesmo horário dos jogos de domingo, às 16 horas. Sei que a maioria das pessoas está no trabalho, mas isso não é um empecilho para os fãs do futebol europeu, que acompanham os jogos a tarde por conta do fuso horário.

Sei que muitos ainda gostam de ir ao estádio, mas é justo os torcedores do presencial desalinharem os chackras dos torcedores remotos? Tem muito mais gente acompanhando pela TV sempre, é importante pensar em nós.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.

