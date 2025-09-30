Sem veteranos! Nenhum ex-BBB merece a honra de outra chance no programa

Uma edição all-star do BBB com figuras que brilharam em temporadas anteriores sempre foi um sonho de boa parte dos fãs de reality. Promover o encontro de ex-participantes em um contexto totalmente inédito pode parecer uma ótima ideia, mas tenho cá minhas dúvidas.

Desde que o mercado de realities explodiu no Brasil, a participação de ex-BBBs em vários formatos se tornou algo um tanto comum. A Fazenda quase todo ano tem algum egresso dos estúdios de Curicica.

Hoje é plenamente possível viver um tempo fazendo carreira em realities das mais diferentes plataformas. Não faz muito tempo que o Arcrebiano passou um ano inteiro praticamente vivendo em emissoras de TV: emendou o BBB com A Fazenda e o No Limite.