Indicada ao Emmy, Mania de Você ainda vai virar um clássico cult

Depois continuei pelo susto: o cerne da história foi completamente picotado e ficou sem nexo graças à audiência ruim e a confusão na grade da Globo, que empanturrou o telespectador com jogos de futebol no horário errado durante as primeiras semanas. Eu precisava saber como iam fazer para desatar tantos nós.

Meio que não desataram coisa nenhuma. E foi pela curiosidade mórbida que continuei até o fim. Uma das histórias mais sem pé nem cabeça, com passagens dignas dos melhores filmes do saudoso David Lynch. Se o objetivo da arte é causar algum tipo de reação, Mania de Você me causou quase todas, embora praticamente nenhuma positiva. Por mim, tudo bem. Reclamar de novela é um esporte nacional.

A indicação a uma premiação internacional pode causar surpresa, mas vai saber como eram os outros concorrentes. Tudo depende do referencial. Estou na torcida para que a produção vença o Emmy. E não acho impossível imaginar que Mania de Você se torne um clássico cult, como "Plano 9 do Espaço Sideral" de Ed Wood ou "The Room" de Tommy Wiseau.

Estou até com vontade de rever os primeiros capítulos para torcer com a memória mais fresca. E já estou em campanha para o remake de Vale Tudo concorrer em todas as categorias possíveis no ano que vem!

