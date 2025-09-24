Depois da PEC da Blindagem, manifestação popular mexe em A Fazenda

Carol Lekker e Matheus Martins haviam sido escalados para o reality como infiltrados. Durante 10 dias, teriam que cumprir pequenas missões e enganar seus colegas de confinamento, na expectativa de faturar um cachê caso fossem bem-sucedidos.

Não foram— acabaram descobertos e ficaram sem a grana, mas conquistaram o público. Com boas tramas em andamento, sobretudo a Carol Lekker, os fãs de reality ficaram apreensivos com a anunciada saída da dupla na terça-feira. E aí começou uma mobilização popular devastadora. Aqui mesmo, nesta coluna, escrevi ontem uma comovente defesa dessa mudança.

Durante toda a tarde, várias hashtags provocando o diretor Rodrigo Carelli inundaram as redes. Os infiltrados já tinham entrevistas marcadas com outros programas da Record, mas a produção de A Fazenda resolveu ceder aos apelos da sociedade. Propôs uma enquete no site da emissora perguntando se era realmente a vontade da maioria dar a oportunidade para Carol e Matheus seguirem no jogo como participantes normais.

Pois foi quase um consenso— 92% dos votantes. E os dois toparam continuar, felizes da vida, na busca pelo prêmio final. É importante ver esse engajamento fazendo a diferença não só nas urnas de cada formação de roça, mas também no andamento do lindo jogo democrático em Itapecerica da Serra.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.