Opinião

Odete Roitman não precisa morrer no remake de Vale Tudo

Chico Barney
Colunista de Splash
Odete (Debora Bloch) no remake de 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Nos últimos dias, Vale Tudo começou a construir com mais afinco a trama a respeito da identidade do futuro assassino de Odete Roitman. O crime na trama original foi obra do acaso, mas dessa vez parece que teremos uma experiência mais Agatha Christie.

Apesar de cretina, a Odete de 2025 não chegou a dar tantos motivos para uma vingança que culminasse em um rompante assassino. Agora está subindo o tom!

Tentou eliminar Marco Aurélio por conta de subtrações de ordem financeira na TCA, o que fez com que o calhorda viesse a jurar vingança. E casou com César, que ontem ficou sabendo que pode herdar a empresa caso a bilionária venha a óbito. Com isso, já temos dois suspeitos oficiais. Outros devem vir nos próximos dias.

Estou feliz com a possibilidade que surgiu dia desses na coluna da Carla Bitencourt (Portal Leo Dias) que talvez a Odete apenas finja sua própria morte para depois fazer um retorno triunfal e inesperado no capítulo final. Não seria a primeira e nem a última vez que usariam um subterfúgio desses na dramaturgia.

Mas gosto muito desse caminho para lá de criativo pela disrupção com a novela original. Serei sempre a favor de desrespeitar o cânone. E é um jeito divertido, no mesmo tom rocambolesco desse remake, de falar sobre impunidade no século 21.

No final das contas, Odete Roitman não precisa morrer para que exista uma forte comoção a respeito do seu assassinato. Seria uma metáfora bonita a respeito das próprias expectativas e frustrações em torno do remake de Vale Tudo -que, apesar de tantas críticas, é mais aprovada do que reprovada pelo público, segundo pesquisa do Datafolha.

Pois que a Odete Roitman rediviva em 2025 possa respirar aliviada.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.





