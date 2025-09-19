Odete Roitman não precisa morrer no remake de Vale Tudo

Estou feliz com a possibilidade que surgiu dia desses na coluna da Carla Bitencourt (Portal Leo Dias) que talvez a Odete apenas finja sua própria morte para depois fazer um retorno triunfal e inesperado no capítulo final. Não seria a primeira e nem a última vez que usariam um subterfúgio desses na dramaturgia.

Mas gosto muito desse caminho para lá de criativo pela disrupção com a novela original. Serei sempre a favor de desrespeitar o cânone. E é um jeito divertido, no mesmo tom rocambolesco desse remake, de falar sobre impunidade no século 21.

No final das contas, Odete Roitman não precisa morrer para que exista uma forte comoção a respeito do seu assassinato. Seria uma metáfora bonita a respeito das próprias expectativas e frustrações em torno do remake de Vale Tudo -que, apesar de tantas críticas, é mais aprovada do que reprovada pelo público, segundo pesquisa do Datafolha.

Pois que a Odete Roitman rediviva em 2025 possa respirar aliviada.

