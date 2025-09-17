A Fazenda: Dudu Camargo não era péssimo no SBT, só estava no lugar errado

Assistindo à performance esfuziante de Camargo nesses primeiros dias de A Fazenda, onde ele surge como destaque absoluto, acabo me lembrando de um trecho da biografia de Bertrand Russel, filósofo e matemático britânico.

Conta-se que o rei George VI estava um tanto reticente quanto a oferecer uma condecoração de Ordem do Mérito em 1944. Parecia desconfortável em oferecer tão alta honraria a um estudioso irreverente e sarcástico, conhecido pelas posições democráticas e antimilitaristas.

Na cerimônia, o rei falou o seguinte para o filósofo:

"O senhor se comporta por vezes de um modo que, se adotado de forma geral, seria altamente inconveniente."

Mas Bertrand não se fez de rogado e retrucou:

"O modo como uma pessoa se comporta tem a ver com a sua missão. Cabe a um carteiro, por exemplo, bater às portas de todas as casas de uma rua em que ele tem cartas para entregar. Caso qualquer outra pessoa se pusesse a bater em todas as portas, ela seria considerada um transtorno para a ordem pública."