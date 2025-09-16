Apesar do elenco, A Fazenda voltou com os problemas de sempre

Houve uma época em que era fácil definir quem estava confinado no programa. Profissões corriqueiras como "ator", "cantor" e "apresentador" bastavam para explicar ao público quem eram aquelas pessoas.

Teve um ponto de virada quando Renata Banhara foi apresentada como "personalidade da mídia" na quarta temporada. Com a popularização da internet e das redes sociais nos últimos anos, todo mundo se tornou um pouco personalidade de mídia. Com isso, ficou mais difícil explicar o trabalho de algumas pessoas.

O olhar apurado de Carelli e seu time também ajudou a aprofundar a busca por personalidades que nem sempre são amplamente conhecidas, mas que valem à pena o esforço. E é por isso que era necessário quase um slide completo de um PPT para contar quem eram aquelas pessoas entrando na sede da Fazenda ontem.

Dudu Camargo, A Usurpadora, namorada do Belo, Michelle Barros, pai da Viih Tube, ex-De Férias com o Ex que levou um pé na bunda do Marcello Novaes após ter feito uma intervenção estética justamente no derriére… É uma lista longa de supostos famosos -e muito promissora. Estou encantado.

Mas o reality continua apresentando os mesmos problemas desde sempre. Enquanto o ritmo do mundo foi completamente transformado, A Fazenda continua investindo em dinâmicas lentas, modorrentas, muito aborrecidas. Foi difícil prestar atenção nas duas ofertas de entretenimento do programa ontem.

Longas e sem emoção, pelo menos serviram para apresentar um pouquinho os participantes -ainda que de um jeito que não chegava a ser suficientemente interessante. Mas tudo bem, pelo menos teremos até dezembro para entender o que está acontecendo.