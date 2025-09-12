SplashUOL
Assine UOL
Chico Barney

Chico Barney

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Cinco nomes que não podem faltar em A Fazenda 17

Chico Barney
Colunista de Splash
A apresentadora Adriane Galisteu e o diretor Carelli: A Fazenda 17 vem aí
A apresentadora Adriane Galisteu e o diretor Carelli: A Fazenda 17 vem aí Imagem: Edu Moraes / Record

Falta muito pouco para a estreia da décima sétima temporada de A Fazenda. O reality rural começa na próxima segunda-feira (15), após meses de especulações em torno dos participantes.

Segundo o diretor Rodrigo Carelli, algumas dessas hipóteses serão confirmadas na semana que vem. Não tinha outro jeito: aproximadamente 300 nomes devem ter sido citados nessas listas.

Para entrar no hype, a Coluna Chico Barney define quais são os participantes indispensáveis para o sucesso da nova edição.

Davi Brito

Davi Brito no Camarote do Chico Barney
Davi Brito no Camarote do Chico Barney Imagem: UOL

O campeão do BBB 24 pode se tornar o primeiro brasileiro a unificar os cinturões do reality global com A Fazenda. Promessa de entretenimento e conteúdo de qualidade até dezembro. Fundamental.

Gaby Spanic

Atriz venezuelana Gaby Spanic
Atriz venezuelana Gaby Spanic Imagem: AgNews

Não sou de assistir novela mexicana, confesso que parei no "Carrossel" original. Mas o hype em torno do seu nome parece comover a sociedade civil de um jeito benéfico para o programa. Que ela seja mais parecida com a gêmea malvada do que a boazinha.

Continua após a publicidade

Jennifer do Avião

Lembra dela? A intrigante anônima que não permitiu que uma criança sentasse na janelinha pode ser o nome mais pitoresco da temporada. Se vai render ou não, quem se importa? Eu gosto de ser surpreendido.

Ricardo Rocha

Ricardo Rocha move ação que pede o reconhecimento de paternidade
Ricardo Rocha move ação que pede o reconhecimento de paternidade Imagem: Reprodução/Record

E se o filho do Gugu que tanto especulam em A Fazenda for na verdade o suposto filho do Gugu? Em meio a um imbróglio de reconhecimento de paternidade, Rocha seria um reforço surpreendente no elenco do programa.

William Bonner

William Bonner foi apresentador mais longevo do Jornal Nacional
William Bonner foi apresentador mais longevo do Jornal Nacional Imagem: Globo/Victor Pollak
Continua após a publicidade

Alguém acreditou na história de que ele vai sair do Jornal Nacional para comandar o Globo Repórter? Tenho certeza que ele vai com tudo para conquistar o prêmio de A Fazenda.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.