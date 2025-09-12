Cinco nomes que não podem faltar em A Fazenda 17
Falta muito pouco para a estreia da décima sétima temporada de A Fazenda. O reality rural começa na próxima segunda-feira (15), após meses de especulações em torno dos participantes.
Segundo o diretor Rodrigo Carelli, algumas dessas hipóteses serão confirmadas na semana que vem. Não tinha outro jeito: aproximadamente 300 nomes devem ter sido citados nessas listas.
Para entrar no hype, a Coluna Chico Barney define quais são os participantes indispensáveis para o sucesso da nova edição.
Davi Brito
O campeão do BBB 24 pode se tornar o primeiro brasileiro a unificar os cinturões do reality global com A Fazenda. Promessa de entretenimento e conteúdo de qualidade até dezembro. Fundamental.
Gaby Spanic
Não sou de assistir novela mexicana, confesso que parei no "Carrossel" original. Mas o hype em torno do seu nome parece comover a sociedade civil de um jeito benéfico para o programa. Que ela seja mais parecida com a gêmea malvada do que a boazinha.
Jennifer do Avião
Lembra dela? A intrigante anônima que não permitiu que uma criança sentasse na janelinha pode ser o nome mais pitoresco da temporada. Se vai render ou não, quem se importa? Eu gosto de ser surpreendido.
Ricardo Rocha
E se o filho do Gugu que tanto especulam em A Fazenda for na verdade o suposto filho do Gugu? Em meio a um imbróglio de reconhecimento de paternidade, Rocha seria um reforço surpreendente no elenco do programa.
William Bonner
Alguém acreditou na história de que ele vai sair do Jornal Nacional para comandar o Globo Repórter? Tenho certeza que ele vai com tudo para conquistar o prêmio de A Fazenda.
Voltamos a qualquer momento com novas informações.
