Cinco nomes que não podem faltar em A Fazenda 17

Falta muito pouco para a estreia da décima sétima temporada de A Fazenda. O reality rural começa na próxima segunda-feira (15), após meses de especulações em torno dos participantes.

Segundo o diretor Rodrigo Carelli, algumas dessas hipóteses serão confirmadas na semana que vem. Não tinha outro jeito: aproximadamente 300 nomes devem ter sido citados nessas listas.

Para entrar no hype, a Coluna Chico Barney define quais são os participantes indispensáveis para o sucesso da nova edição.