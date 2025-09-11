Votação na TV: o que Fux, Milton Cunha e Leo Jaime têm em comum?

Esse fascínio pode ser confirmado de perto em cortes distantes de Brasília, e tratando de assuntos adoravelmente mais leves. Como esquecer do Show de Calouros, por exemplo, com Pedro de Lara, Aracy de Almeida e tantos outros baluartes das opiniões controversas? O fenômeno persiste até hoje.

A Dança dos Famosos trouxe nesta temporada um novo elemento ao azeitado time técnico composto por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha: o extraordinário Milton Cunha agora oferece um olhar mais apurado ao júri artístico.

Foi um golaço. Além da personalidade carismática do jurado, seu embasamento cultural permite digressões que fogem do lugar comum e permitem um aprofundamento em questões pertinentes ao universo da dança.

Em Estrela da Casa, o reality musical da Globo, há júris rotativos em diferentes dinâmicas. Na noite mais nobre da disputa, o Festival, um dos participantes com as piores notas é salvo por um trio de profissionais ligados à música. É um papel importante: eles têm o poder de evitar a eliminação de alguém que foi mal na visão do público.

Na última segunda-feira, Léo Jaime me comoveu com sua entrega. Ao lado da cantora Lexa e do maestro João Carlos Martins, também ótimos no cargo, ele conseguiu demonstrar amplitude crítica, conhecimento de causa e uma generosidade muito grande com os concorrentes. Adoraria vê-lo fixo nessa função, seja no reality ou em qualquer outra atração musical.

Concordando ou discordando do teor de um voto exibido pela TV, seja no imbróglio mais importante da democracia brasileira ou em uma disputa vã entre famosos, é inegável o impacto cultural de um ponto de vista, para além até mesmo dos seus efeitos práticos.