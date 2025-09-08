Tati Machado e Gil do Vigor substituem Ana Maria: prontos para voos maiores

Tati Machado e Gil do Vigor foram muito bem na estreia do comando do Mais Você. A dupla vai comandar o matutino durante as férias da titular, a apresentadora Ana Maria Braga.

Ambos mostraram que estão prontos para voos maiores na emissora. Normalmente escalados como comentaristas e participantes dos programas dos outros, talvez esteja na hora de pensar em atrações específicas para eles.

A Globo tem historicamente uma dificuldade para "subir" pratas da casa do entretenimento. A emissora costuma buscar talentos na concorrência ou importar de outros departamentos, como teledramaturgia (vide a longa lista de atores no Video Show, por exemplo) ou jornalismo (como os comandantes do BBB até aqui).