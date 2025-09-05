SplashUOL
Assine UOL
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

A restrição da NFL que deveria virar regra do futebol na Globo

Chico Barney
Colunista de Splash
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, da NFL
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, da NFL Imagem: Alex Grimm/Getty Images

Estamos todos muito animados para o importante jogo da NFL que ocorre nesta sexta-feira aqui em São Paulo! Vai ser mais ou menos como o Santos jogando contra o Vasco no Morumbi: times de outras cidades fazendo um evento inesquecível na capital.

Dessa vez tem um importante incremento na festinha americana, que é a chegada da Globo na transmissão e principalmente na promoção. Querendo ou não, faz diferença a força e a capilaridade do grupo midiático da vênus platinada para dar um impulso em esportes menos populares por aqui.

A partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers será transmitida ao vivo por uma miríade de emissoras. É quase um pool como aqueles que aconteciam antigamente em debates entre candidatos a presidente: Sportv, GETV, ESPN2, Disney+, Dazn e Cazé TV. Desculpa se esqueci de alguém, é uma lista longa.

Claro que haverá um interesse especial pelo fato do jogo ser realizado em terras tupiniquins, mas é muita quantidade exagerada de alternativas para um esporte de nicho aqui no Brasil. De qualquer forma, talvez ajude na expansão da NFL deixar o telespectador sem muitas outras opções na TV.

A grande jogada é um espacinho na TV aberta: um resumo dos melhores momentos será exibido pela Globo após o Conversa com Bial. O horário é ingrato, mas a ideia é muito boa. Comandado pelo narrador mais identificado com a modalidade, o glorioso Everaldo Marques, há uma boa expectativa em torno desse programa.

Inclusive acredito que a emissora deveria adotar esse modelo como padrão em suas transmissões do futebol brasileiro. Em vez de arruinar a grade de quarta-feira (ou quinta, como ocorreu essa semana por conta da seleção), poderiam deixar a transmissão ao vivo para seus canais especializados e mostrar apenas um compacto na madrugada.

A sociedade não suporta mais a novela começando no horário errado uma vez por semana, ainda mais com Vale Tudo bombando do jeito que está. E também é um desrespeito com o público aqueles episódios de apenas 12 minutos do Estrela da Casa.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.