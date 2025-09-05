A restrição da NFL que deveria virar regra do futebol na Globo

Claro que haverá um interesse especial pelo fato do jogo ser realizado em terras tupiniquins, mas é muita quantidade exagerada de alternativas para um esporte de nicho aqui no Brasil. De qualquer forma, talvez ajude na expansão da NFL deixar o telespectador sem muitas outras opções na TV.

A grande jogada é um espacinho na TV aberta: um resumo dos melhores momentos será exibido pela Globo após o Conversa com Bial. O horário é ingrato, mas a ideia é muito boa. Comandado pelo narrador mais identificado com a modalidade, o glorioso Everaldo Marques, há uma boa expectativa em torno desse programa.

Inclusive acredito que a emissora deveria adotar esse modelo como padrão em suas transmissões do futebol brasileiro. Em vez de arruinar a grade de quarta-feira (ou quinta, como ocorreu essa semana por conta da seleção), poderiam deixar a transmissão ao vivo para seus canais especializados e mostrar apenas um compacto na madrugada.

A sociedade não suporta mais a novela começando no horário errado uma vez por semana, ainda mais com Vale Tudo bombando do jeito que está. E também é um desrespeito com o público aqueles episódios de apenas 12 minutos do Estrela da Casa.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.