O que mais incomoda na saída de Bonner do Jornal Nacional

A Globo anunciou que William Bonner vai se despedir do Jornal Nacional em novembro após 29 anos na bancada. Vai ser substituído pelo César Tralli. Nesse período, os católicos tiveram 4 papas diferentes. A cadeira do Cid Moreira é substancialmente mais estável que a Santa Igreja. Mas tergiverso.

Bonner já falou algumas vezes que os tempos radicais em que vivemos não lhe deram moleza na vida pessoal. Também deixou claro que pretende ter mais tempo para a família.

Quem pode julgá-lo? Tenho vontade de fazer o mesmo e fugir do noticiário diário em 2026. Enquanto o pau come nas eleições, Bonner estará às voltas com cidades pitorescas da Europa e a vida de animais silvestres no Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. Uma vida melhor é possível.