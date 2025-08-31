Outro filme sobre Silvio Santos em tão pouco tempo: precisa mesmo?

Há uma tentativa de encenar momentos históricos do apresentador interagindo com suas colegas de auditório, como no clássico diálogo em que uma jovem explicava o que há em comum entre um poste, uma grávida e o bambu. É aflitivo e constrangedor de uma forma que apenas a grande arte consegue ser.

A premissa parece tentar encaixar a persona de Silvio nos palcos com a trajetória do homem por trás do mito, o lendário camelô Senor Abravanel. Para isso, o filme lança dois trunfos: o clima da série Além da Imaginação e a luminosa presença de Manu Gavassi, a última pessoa que eu imaginaria como outra protagonista dessa história.

Ela interpreta uma publicitária que é contratada por adversários políticos do apresentador naquele período em que ele pretendia se tornar presidente. O plot twist é que a personagem da ex-BBB acaba se encantando pela excelsa figura de Silvio Santos. Quem poderia julgá-la?

A estreia está prevista para 20 de novembro. Ainda estou em dúvida se darei uma chance para versão do Silvioverso ou aguardo a próxima, que inevitavelmente surgirá antes de 2030. Silvio Santos vem muito aí, e seguirá vindo. Por mim, tudo bem. Quanto mais visões sobre esse baluarte da nossa cultura popular, melhor. Só não me chamem para todas.

