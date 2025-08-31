Outro filme sobre Silvio Santos em tão pouco tempo: precisa mesmo?
É muito difícil Hollywood deixar passar mais do que 5 anos sem um novo filme do Homem-Aranha e do Batman. Pedras fundamentais da cultura pop desde os anos 1960, se tornaram ainda mais fortes como astros cinematográficos neste século.
Por aqui no Brasil, chama a atenção a quantidade de interpretações que Silvio Santos vem recebendo nos últimos anos. Teve a série com José Rubens Chachá, um filme com Rodrigo Faro e vem aí Silvio Santos Vem Aí, com Leandro Hassum no papel título.
O trailer dá indícios de que a nova obra misturará elementos dos dois projetos anteriores supracitados: um pouco da psicodélia desastrada de O Rei da TV (2022) e elementos poderosos de vergonha alheia de Silvio (2024). Tudo muito promissor.
Há uma tentativa de encenar momentos históricos do apresentador interagindo com suas colegas de auditório, como no clássico diálogo em que uma jovem explicava o que há em comum entre um poste, uma grávida e o bambu. É aflitivo e constrangedor de uma forma que apenas a grande arte consegue ser.
A premissa parece tentar encaixar a persona de Silvio nos palcos com a trajetória do homem por trás do mito, o lendário camelô Senor Abravanel. Para isso, o filme lança dois trunfos: o clima da série Além da Imaginação e a luminosa presença de Manu Gavassi, a última pessoa que eu imaginaria como outra protagonista dessa história.
Ela interpreta uma publicitária que é contratada por adversários políticos do apresentador naquele período em que ele pretendia se tornar presidente. O plot twist é que a personagem da ex-BBB acaba se encantando pela excelsa figura de Silvio Santos. Quem poderia julgá-la?
A estreia está prevista para 20 de novembro. Ainda estou em dúvida se darei uma chance para versão do Silvioverso ou aguardo a próxima, que inevitavelmente surgirá antes de 2030. Silvio Santos vem muito aí, e seguirá vindo. Por mim, tudo bem. Quanto mais visões sobre esse baluarte da nossa cultura popular, melhor. Só não me chamem para todas.
