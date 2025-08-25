Estrela da Casa: Será que o problema era a piscina?

Vi ontem no Fantástico que a produção decidiu dar uma bela repaginada na casa que recebe os participantes do "Estrela da Casa". Quer dizer, casa coisíssima nenhuma! Agora o nome é Centro de Treinamento.

Para mostrar que estão falando sério, dentre inúmeras mudanças no layout do espaço, tiraram até a popular piscina do "BBB" de circulação. A premissa é forte: querem o foco total dos confinados no esmero para se tornarem artistas melhores.

Eu acho que é uma boa medida pensando no intuito de diferenciar melhor o Estrela da Casa como um programa com identidade própria. A primeira temporada parecia um projeto cover do Big Brother, com um pouco menos de pimenta. Não acho que a piscina fosse o problema, mas pelo menos agora não vamos cansar do cenário do "BBB".