Chico: Fátima é desrespeitada em Vale Tudo! SÓ ELA não pode ter amante?

Chegou o grande dia: Maria de Fátima, personagem interpretada por Bella Campos em "Vale Tudo", foi desmascarada pelo marido, Afonso, vivido por Humberto Carrão. Ela vive um caso com César, interpretado por Cauã Reymond, desde o início da novela. Este foi um dos temas do Central Splash de hoje.

Afonso conseguiu fazer o tão esperado flagra depois de receber informações privilegiadas de Sardinha, o que Chico Barney descreve como "um machismo e misoginia terrível". "Por que ele tinha que se meter?", opina o colunista.

Depois de descobrir provas da traição, Afonso decide olhar os pertences de Fátima, buscando mais evidências. Chico aponta como a atitude é conflituosa, visto que o próprio Afonso vive uma relação extraconjugal com Solange.