Cocô, culto e criança em OVNI: tragédia alheia é boa aposta da Netflix

Cá entre nós, que ninguém nos ouça, mas tem algo de reconfortante em rir da desgraça alheia. Os alemães tem até uma palavra para isso, eles sempre tem, que é schadenfreude, o prazer que sentimos com o infortúnio de outrem.

Não é belo, tampouco moral, mas mesmo que você não confesse, deve sentir isso uma vez ou outra. E a Netflix está lançando em ritmo industrial uma coleção de documentários que chafurdam na lama da infelicidade alheia.

Sob o selo de Desastre Total (Trainwreck no original), os programas exploram casos extravagantes que podem ou não ter tido alguma repercussão na mídia. Se tornaram especialmente populares os episódios que narram histórias reais como o navio que teve problemas técnicos e encheu de fezes dos passageiros, a empresa de varejo que tinha um culto secreto e o convite de uma festa que viralizou a ponto de se tornar uma ameaça de segurança regional -acho até que o Facebook tirou aquela ferramenta de eventos por causa disso.