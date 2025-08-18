O que ainda falta falar sobre a denúncia do Felca
Continua a provocar grande mobilização na sociedade civil a denúncia que o youtuber Felca fez contra Hytalo Santos e outros produtores de conteúdo. O vídeo sobre adultização está com quase 50 milhões de visualizações, mas seu impacto é ainda mais profundo.
Além da prisão do sujeito, existem repercussões políticas em pleno desenvolvimento, com o aquecimento dos debates sobre a regulamentação das redes sociais. E uma miríade de reportagens sobre o tema, assim como reacts e outros formatos.
Extrapolando a importância do assunto em si, acredito que boa parte da repercussão tenha a ver com o próprio mensageiro. Um dos criadores de conteúdo mais talentosos e relevantes do país, Felca mostrou como é importante embasar de maneira consistente seu material. O resultado fala por si só.
Creio que esse é outro bom legado do seu vídeo. Vivemos um período das redes em que a opinião virou um commodity tão rasteiro quanto as dancinhas de TikTok. Muitas vezes conectadas a leituras diagonais da realidade, sem qualquer aprofundamento ou mesmo base factual.
Que seja o alvorecer de uma nova era de pós-achismos na internet brasileira. Com menos pitaco e mais responsabilidade, talvez os influenciadores consigam continuar a transformar o espaço que ocupam na sociedade.
Voltamos a qualquer momento com novas informações.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.