O que ainda falta falar sobre a denúncia do Felca

Continua a provocar grande mobilização na sociedade civil a denúncia que o youtuber Felca fez contra Hytalo Santos e outros produtores de conteúdo. O vídeo sobre adultização está com quase 50 milhões de visualizações, mas seu impacto é ainda mais profundo.

Além da prisão do sujeito, existem repercussões políticas em pleno desenvolvimento, com o aquecimento dos debates sobre a regulamentação das redes sociais. E uma miríade de reportagens sobre o tema, assim como reacts e outros formatos.

Extrapolando a importância do assunto em si, acredito que boa parte da repercussão tenha a ver com o próprio mensageiro. Um dos criadores de conteúdo mais talentosos e relevantes do país, Felca mostrou como é importante embasar de maneira consistente seu material. O resultado fala por si só.