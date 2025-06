Novo trailer de 'Superman' prova que James Gunn é o Ancelotti da DC

O respeito voltou! O novo trailer de 'Superman' demonstra de maneira ainda mais eficaz que a peça anterior uma verdade reluzente como o uniforme do herói: James Gunn é o Carlo Ancelotti dos filmes de bonequinho.

Explico: a imprensa esportiva está exaltando o técnico italiano por ter colocado a seleção para fazer o básico. Jogadores certos ocupando os espaços certos do campo em prol de uma organização tática que é simples e honrada, mas com alguma assertividade.

Pois James Gunn parece embarcar na mesma toada em mais um trailer de 'Superman'. Foi o que me deixou mais empolgado, inclusive. De maneira simples e objetiva, demonstra toda a ruindade do Lex Luthor em contraposição ao guerreirinho do bem que é o azulão. E ainda contextualiza todo o entorno de ambos os personagens.