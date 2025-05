Trailer resgata o verdadeiro Superman após influência nefasta de Nolan

0:00 / 0:00

Mas creio que tudo isso ficou definitivamente no passado. Agora Clark Kent pode sorrir de novo, e surgir demasiadamente humano. O simpático trailer do filme que estreia em julho mostra que Lois conhece a identidade secreta do azulão. A dinâmica entre os dois na cena da entrevista inclusive lembrou um pouco Virgínia e Soraya Thronicke na CPI das bets. Parece que ele tem vivido dias difíceis.

Não tão difíceis quanto outrora! Agora as cores estão vivas, os efeitos são vibrantes e seus pais terráqueos devem ser mais importantes que a linhagem kryptoniana que fascinava tanto o Snyder. A caracterização de Jonathan e Martha Kent, como pessoas que existem de fato, já é um dos maiores feitos da Hollywood contemporânea.

E o Superman tem até um cachorrinho. O simpático Krypto rouba novamente a cena, pois nada mais simpático e agradável do que um cãozinho de CGI que pode voar e salvar o dia. James Gunn já mostrou que é o diretor favorito dos pais de pet.

Gostei até do Lex Luthor saído diretamente dos rascunhos de algum episódio perdido do Laboratório de Dexter. As feições dele me lembram os piores desenhos do Cartoon Network, mas isso de alguma maneira é positivo.

Que o público também seja capaz de voltar a sorrir depois de tantos anos de desmandos no campo das adaptações de quadrinhos nos cinemas.