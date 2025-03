Loucura, sequestro e assassinato! Como será a reta final de 'Beleza Fatal'

Os noveleiros convictos estão acostumados com a pergunta "quem matou", típica do folhetim desde os tempos de antanho. Além dessa questão periclitante, Beleza Fatal inova ao acrescentar outra camada de suspense: o público será convidado a especular também, antes de qualquer coisa, quem morreu.

É a premissa para a reta final que será disponibilizada na semana que vem na Max, plataforma de streaming que está disponível para assinatura no UOL Play. Os capítulos 36 a 39 vão ao ar na próxima segunda-feira, com o grande final liberado na sexta-feira, dia 21 de março, às 20h -para prestigiar todo mundo junto, do jeito que um novelão dessa estirpe merece..

Aproveito o ensejo para lembrá-lo que é possível assistir todos os episódios de "Beleza Fatal" por lá em planos a partir de R$ 39,90 por mês. Assine já! De preferência enquanto lê o resto desse texto.