BBB 25: Imprestável, elenco comemora 'tá com nada' e vira caso perdido

BBB 25 - Diego consola Joselma após crise de choro Imagem: Reprodução/Globoplay

Como os participantes não conseguiram conter a emoção ao ver Gracyanne, estão todos no Tá Com Nada. Só ela ficará com as regalias que já estava curtindo no quartinho. Pois o que a galera fez? Comemorou! Parabenizou! Não tem perrengue imposto pela produção que abale essas mentes de titânio.

Se a expectativa geral era algum tipo de conflito, a classe de 2025 parece terrivelmente imprestável para a missão. O único direcionamento que eles parecem ser capazes de seguir é o da cantora Sandy, que logo depois do Show de Quarta sugeriu: "não briguem, sejam felizes".

É um caso perdido. Eles estão felizes. E quanto a nós?

Voltamos a qualquer momento com novas informações.