BBB 25: Globo precisa agir rápido e cancelar o paredão de hoje

Aconteceu algo mágico no domingo do BBB 25: ele finalmente ficou bom! A dinâmica que convocou as duas duplas emparedadas pela casa para chegar num consenso da indicação do contragolpe fez com que o elenco saísse do marasmo e começasse a se comprometer.

O Sincerão desta segunda-feira foi extraordinário, como há tempos não acontecia. A casa toda participou, e cada integrante precisava escolher um alvo para dar uma tortada na cara, e a torta parecia estar ainda congelada, então estava meio dura, e tudo parecia quase tão encantador quanto dolorido.

As emparedadas Gracyanne e Giovanna estão rendendo uma ótima rivalidade com Diogo e Vilma. Foram os quatro que precisaram chegar no consenso de indicar Aline e Vinicius, mas Diogo havia engatado um affair com Aline e dizem que não defendeu a suposta amada com o devido afinco. Além disso, Giovanna e Vilma ficaram trocando ofensas o dia todo ontem. A irmã de Gracyanne ficou desconfortável com a situação e tentava manter a parcimônia, dizendo que parecia estar brigando com a própria avó.