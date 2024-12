Efeito Davi: BBB 24 foi muito melhor que o superestimado BBB 21

O elenco era estelar, extremamente carismático: todo mundo funcionou muito bem. Não por acaso, boa parte até hoje colhe os louros daquela química espetacular. Foram gigantes! E ainda são.

Mas analisando a narrativa daquela temporada, considero morna na maior parte do tempo. Todos os principais fatos aconteceram logo nas primeiras semanas -incluindo a festa indiana que parou o Brasil.

Na maior parte do tempo, o BBB 21 foi sustentado pelo magnetismo do elenco e alguns lampejos interessantes, como a briga do basculho, o paredão falso da Carla Diaz e a queda do G3.

Por isso tudo, sou muito mais fã do BBB 20 -que também tinha um elenco incrível, mas as coisas aconteceram de maneira mais contínua. E observando agora com maior distanciamento, coloco em um patamar até superior o recente BBB 24.

A responsabilidade pela escalação mais importante do ano ficou nas mãos do público! Foi uma votação popular que garantiu a vaga de Davi Brito no programa. E carregado pelo povo ele chegou até o prêmio da grande final.

Passou por vários desafios, principalmente pela rejeição que sofria dos colegas. Mas trabalhou proativamente para garantir que o BBB 24 não ficasse um único dia sem pauta. Era assunto das 4h da manhã, quando ele preparava o café da manhã, até o último bate-boca das festas ou dinâmicas ao vivo. A audiência soube corresponder com carinho.