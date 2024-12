Belo conquista na Globo o espaço que já tinha no coração do público

O cantor foi um dos principais destaques em recente edição do Fantástico. Não fiquei contente ao ouvi-lo dizer que jamais havia pisado naquele palco. Pelo seu tamanho e importância, deveria ser uma presença recorrente.

Escrevi aqui mesmo, neste espaço, no longínquo ano de 2017, que Marcelo Pires Vieira era o sucessor natural do romantismo perpetrado por Roberto Carlos. Pleiteio desde então um merecido especial de fim de ano do Belo na famigerada Vênus Platinada. Está chegando a hora?

O pagode vive um momento muito especial. E o Belo, então, nem se fala. Algumas esferas de reconhecimento levam mais tempo do que seria correto. The Voice Brasil demorou muito para ter um representante do pagode entre os jurados. Estrela da Casa não teve nenhum, embora artistas do movimento, incluindo o próprio Marcelo Pires Vieira, tenham brilhando como convidados.

Consolidado no coração do público há décadas, Belo encontra agora um espaço privilegiado também na principal emissora de TV do país. Que o pagode e seus grandes nomes sejam cada vez mais presentes em todas as programações.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.