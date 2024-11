Como o engajamento recorde de Fernanda Torres impacta o Oscar

Cena de 'Ainda Estou Aqui' com Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva Imagem: Divulgação

Os administradores do perfil The Academy se empolgaram e chegaram a comentar "ela é uma MÃE". Virou meme um gaiato explicando que ela é a filha —a mãe teria sido garfada pela mesma Academia 25 anos atrás, em referência à edição que contou com Fernanda Montenegro como postulante ao prêmio de melhor atriz.

Após meses de dúvidas no showbiz, recentemente anunciaram que Conan O'Brian será o apresentador do evento em 2025. O post teve pouco mais de 100 mil curtidas e uns 3.000 comentários.

Difícil dizer se a empolgação dos brasileiros será capaz de garantir uma vaga para a fundamental Fernanda Torres e o belíssimo filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, na corrida pela estatueta. Mas pode representar caminhos para melhorar a presença online da premiação.

A tiktoker norte-americana Courtney Henning viu sua vida mudar quando elogiou um livro de Machado de Assis. Além de ler toda a bibliografia do Bruxo do Cosme Velho, ela começou recentemente a maratonar a novela "Avenida Brasil". Entendeu quem é que dá as cartas no engajamento das redes.

O Oscar pode seguir a mesma toada. Colocar Hollywood para fazer piada com boleto e litrão, além de lançar enquetes perguntando em qual time Neymar deveria jogar o campeonato brasileiro do ano que vem.