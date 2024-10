Fãs ficam preocupados: então não vale tudo no remake de 'Vale Tudo'?

"Falar mal do Brasil não é mais legal", ela diz, justificando que pretende fazer uma crítica mais construtiva do que a versão de 1988. E contextualiza de um jeito interessante suas intenções. Acredita que é impossível dissociar a trama da novela com o clima do país naquele período logo após o fim da ditadura militar.

A entrevista me deixou mais curioso em relação ao remake. Tanto "Pantanal" quanto "Renascer" foram muito respeitosas com as versões originais. Eu gosto da ousadia de quebrar o cânone.

Infelizmente sou um contumaz consumidor de cultura pop. Do bug do milênio para cá, se tornou cada vez mais comum essa ideia de que em tempos em tempos é necessário recontar a mesma história com olhares diferentes. Basta ver a quantidade de atores que interpretaram o Homem-Aranha nos cinemas desde 2002. E o Batman, então?

Inevitavelmente as pessoas vão ter suas versões favoritas. E sempre existirão os debates acalorados sobre os erros e acertos, não só pelas decisões criativas, mas também pela interpretação dos responsáveis por adaptações em relação ao material de base.

E essa é parte fundamental da graça de refazer um filme, série ou novela. Fico muito mais animado de passar nervoso com adaptações que talvez eu venha a considerar equivocadas do que rever a mesma história mudando apenas aquele filtro gélido que a Globo está usando nas novelas há uns anos.

Vale ler a entrevista da autora na Folha. Eu tenho dúvida de várias premissas que ela apresenta ao longo da conversa, mas adoro que elas existam. Não haverá consenso e ela terá que lidar com milhões de telespectadores-autores lidando com suas próprias expectativas e lembranças. Mas enquanto não começa, não podemos ser tão caretas.