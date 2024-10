Luciano Huck é o novo Professor Raimundo

Além das luminosas presenças fixas das espetaculares Déa Lúcia e Lívia Andrade, que sempre quebram expectativas com suas intervenções espirituosas, Luciano Huck tem buscado preencher o palco do Domingão com mais humoristas e comediantes.

Lá atrás teve João Vicente de Castro, um dos donos do Porta dos Fundos. Nos especiais de fim de ano, conta sempre com o Paulo Vieira, o mais carismático e engraçado artista nacional contemporâneo. Recentemente tivemos Diogo Defante, alçando seu sucesso na internet a uma realidade multiplataforma. Agora tem o Ed Gama como parte do elenco, um showman de talento inigualável e grande crooner da graça brasileira.

Além disso, Rafael Portugal faz participações recorrentes na Batalha do Lip Sync. E essa semana os convidados eram o Whindersson e o Ceará, duas das mais eloquentes forças motivadoras de risos no público brasileiro nas últimas décadas.

É de bom alvitre que o programa continue investindo no humor de uma diversidade cada vez mais ampla de vozes, estilos e gêneros. Inclusive sinto falta de mais mulheres nessa lista.

Luciano Huck tem ficado à vontade ladeado por tantos talentos. Consegue dar espaço para que todos brilhem, além de meter pilha para que aconteça o improviso. Neste último domingo foi tudo especialmente mais orgânico e alegre -sou um ferrenho defensor do Domingão ao vivo.

Garantindo espaço para uma miríade de humoristas semanalmente, Huck é o mais inesperado sucessor que o Professor Raimundo de Chico Anysio poderia ter. Que o público continue sendo agraciado pelas participações que garantem uma reta final do fim de semana leve e descompromissada, pelo menos até começar a trilha sonora do Fantástico.