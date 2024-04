Nova fase rancorosa e insegura de Beatriz só melhora a final do BBB 24

Com novas discussões e rancorosa sobre o amor de Matteus e Isabelle, Beatriz entra em uma nova fase do BBB 24 (Globo), diz Chico Barney.

No Central Splash de hoje (9), o comentarista avaliou a discussão entre a sister e Davi no Sincerão de ontem (8) — em que Bia foi chamada de "infantil" e "egoísta" —, e disse que ela tem "uma dificuldade muito grande" em ser confrontada. "Ela não admite que as pessoas não respeitem tudo o que ela faz […] Mas de diversas maneiras, ela age de maneira inconveniente e provavelmente é a pessoa que mais tomou bronca do Tadeu e tomou estalecadas pelos motivos mais estapafúrdios".