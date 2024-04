Davi e Juliette são prova de que BBB não se ganha vencendo provas

O comentarista citou o fato do emparedado Lucas já ter vencido sete provas (cinco do Líder e duas do Anjo), e como esse número de vitórias "pouco importa" para o pódio final. "O BBB não se ganha vencendo provas", disse. "O jogo do BBB se faz com o público. É uma conexão que se estabelece, e como você faz para deixar claro quais são suas intenções, seu ponto de vista e de que maneira ética e moral você convive com as pessoas".

Para Chico, o grande jogo do BBB é justamente a forma como o público vê cada brother e, nesse sentido, "ninguém pode dizer que Davi é um mal jogador". "Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos, justamente por ter essa clareza com o público", acrescentou.

